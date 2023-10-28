Российские минометчики разгромили под Соледаром вражескую автоколонну

В этом эпизоде отличились бойцы батальона «Скиф», который входит в состав добровольческого корпуса. Данные об уничтожении колонны ВСУ подтвердили с помощью беспилотного летательного аппарата.

«Недавно мы поразили колонну из пяти легких машин, поразили успешно, БПЛА подтвердили, что отработали на отлично, поразили все цели», - рассказал заместитель командира взвода из этой батареи.

Его слова привело ТАСС. Помимо этого, эта же батарея уничтожила у неприятеля четыре склада с боекомплектом. Прямо во время визита корреспондента на позиции минометчиков они уничтожили вражеский взводный опорный пункт.