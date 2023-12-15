Российские минометчики уничтожили украинскую бронемашину вместе с комсоставом

Об успехе разведывательного подразделения, которое входит в состав группировки «Запад», рассказали представители министерства обороны. Разведчики наблюдали за территорией противника с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они засекли момент, когда к линии фронта прибыла бронированная машина с украинскими офицерами. После этого координаты цели были переданы минометчикам.

«Расчет 120-миллиметрового миномета «Сани» уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ», - сообщили они.

Их слова привели РИА Новости. Успеха удалось добиться на купянском направлении.