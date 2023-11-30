Российские мотострелки отбили атаку ВСУ и захватили украинский опорный пункт

Представители министерства обороны отметили, что на этом направлении только за последнее время было отбито 10 атак неприятеля. Отличившийся вчера батальон принимал участие в отражении трех из них. В этот раз военнослужащие своими грамотными действиями сумели пресечь все попытки штурма, а затем действиями по маневренной обороне взяли штурмом позиции противника. Об этом сообщило ТАСС.

«В любое время готовы отразить следующие наплывы, военнослужащие чувствуют себя хорошо и готовы к выполнению задач», - привели журналисты слова начальника штаба этого батальона.

На занятом рубеже немедленно было выставлено боевое охранение, а для обнаружения врага еще на дальних подступах тут же наладили разведку при помощи беспилотников.