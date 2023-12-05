Российские мотострелки пресекли все попытки ВСУ прорваться на ореховском направлении
Фото: [© Алексей Майшев/РИА Новости]
Украинские войска вчера вечером предприняли штурм позиций ВС РФ, но были отражены.
Разведка засекла, как бойцы ВСУ начали двигаться в сторону наших позиций. Этот факт был зафиксирован с помощью беспилотных летательных аппаратов. В дальнейшем эти же дроны использовались для того, чтобы снять точные координаты противника. Эти данные были сброшены артиллеристам.
«Точными ударами артиллерии полка было нанесено поражение бронетехнике и живой силе противника на подступах к серой зоне при попытке атаки», - рассказал один из офицеров-мотострелков.
Его слова привели РИА Новости. Представители минобороны добавили, что военнослужащим 58-й армии, защищающим ореховское направление, удается пресекать любые попытки неприятеля достичь успеха и вклиниться в российскую полосу обороны.