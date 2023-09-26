Российские налоговики разблокировали счета блогера Блиновской

Сама дама по-прежнему находится под следствием. Она получила доступ к некоторым своим счетам.

Федеральная налоговая служба России сняла блокировку тех счетов, которые были привязаны к ИП Елены Блиновской. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову, выступающую защитником подследственной. По ее утверждению, такой шаг был сделан после того, как Блиновская подала налоговикам все финансовые отчеты.

«Счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчетностью. После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали», - заявила адвокат.

Слова Сальниковой привели РИА новости. Она не стала уточнять, о каких счетах идет речь, а также их количество. Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму в 918 миллионов рублей. В ее отношении было возбуждено сразу несколько уголовных статей.