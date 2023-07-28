Российские огнеметчики точным огнем накрыли украинский опорный пункт на Краснолиманском направлении

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» выдвинулась на передний край и успешно отстрелялась по вражеским позициям.

Экипаж навел свой огнемет на цель, пользуясь системой управления огня, и произвел залп по неприятелю. «Солнцепек» бьет термобарическими боеприпасами, которые вызывают возгорание.

«Применение данного типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности», - уточнили особенность таких систем в министерстве обороны.

Слова военных привели РИА Новости. Также термобарические боеприпасы отлично подходят для борьбы с опорными пунктами и различными заглубленными укрытиями.