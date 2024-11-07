Российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
Минобороны РФ: российские войска освободили Кременную Балку в ДНР
Фото: [flickr.com]
Российская армия сумела добиться очередного продвижения вперед. Она освободила населенный пункт Кременная Балка, который находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителей Минобороны России.
По заявлению военных, подразделения группировки войск «Центр» предприняли наступательные действия, которые оказались успешными.
«В результате освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики», — указали они в своей сводке.
Ранее Минобороны отчиталось, что за прошедшую ночь над Воронежской и Белгородской областями было сбито 15 украинских беспилотников. Дежурные средства ПВО сорвали террористическую атаку ВСУ.