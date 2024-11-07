В Белгородской и Воронежской областях за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ

На протяжении последней ночи в Белгородской и Воронежской областях было перехвачено 15 неприятельских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ, их слова привел ТАСС.

Военные заявили, что в ночь на 7 ноября украинский режим решил провести очередную террористическую атаку на два российских региона.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА: 14 БПЛА - над территорией Воронежской области и 1 - над территорией Белгородской области», — указали они.

Российским военным удалось добиться еще одного успеха. Они сумели захватить крупный опорный пункт противника в Суджанском районе Курской области. Подразделение ВДВ атаковало неприятеля, ворвалось на его позиции и полностью зачистило их.

Ранее сообщалось о перехвате беспилотника над территорией Дагестана. По мнению экспертов, БПЛА мог быть запущен не с территории Украины.