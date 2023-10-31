Российские подразделения отбили девять атак украинских войск на купянском направлении

Искусно пользуясь огнем артиллерии и авиаударами, наши бойцы предотвратили прорыв своей передовой линии.

О том, что в предыдущие сутки происходило на данном участке линии фронта, рассказал Сергей Зыбинский, глава пресс-центра группировки «Запад».

«Отразили девять атак штурмовых групп 54-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. По утверждению Зыбинского, все попытки атак предпринимались поблизости от населенных пунктов Синьковка и Теньковка.