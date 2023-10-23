Российские подразделения отбили три атаки ВСУ на купянском направлении

Украинская армия под Купянском продолжает попытки прорвать линию обороны, кидая в бой штурмовые группы.

Об этом сообщил Сергей Зыбинский, руководитель пресс-центра группировки «Запад».

«Подразделения, используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Активные действия пытались предпринимать части 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Противник потерял порядка 20 своих бойцов, две БМП и три автомобиля.