Российские подразделения вклинились в украинскую оборону в районе Донецка

ВС РФ сумели продавить неприятеля на глубину в 600 метров, а у Клещеевки они сами отбили штурм неприятеля.

Сведения об этом появились от главы пресс-центра Южной группировки российских войск Вадима Астафьева. По его данным, продвинуться удалось в районе населенных пунктов Водяная Марьинка, Спорная, Тонкая. Рассказ Афанасьева привели РИА Новости.

«В результате атакующих действий нашим войскам удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров», - заявил он.

При этом было уничтожено 11 вражеских бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, три буксируемых орудия и миномет. При отражении атаки неприятеля у Клещеевки было подбито самоходное орудие ВСУ польского производства, ликвидировано три миномета.