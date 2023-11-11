Российские пограничники отбили попытку украинских диверсантов прорваться в РФ

В состав этой группы входило 5 человек. Сегодня рано утром они хотели проникнуть на российскую территорию. Около 5.30 их засекли пограничники. Это произошло рядом с хутором Старый, который находится в Волоконовском районе. Противник двигался со стороны села Землянка Харьковской области. Об этом сообщил один из интернет-каналов.

Пограничники вступили в бой, который длился порядка 20 минут. В итоге неприятельские диверсанты понесли потери, им пришлось отступить на свою территорию.