Российские пограничники отбили попытку украинских диверсантов прорваться в РФ
Фото: [© Александр Кондратюк/РИА Новости]
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась проникнуть на территорию Белгородской области.
В состав этой группы входило 5 человек. Сегодня рано утром они хотели проникнуть на российскую территорию. Около 5.30 их засекли пограничники. Это произошло рядом с хутором Старый, который находится в Волоконовском районе. Противник двигался со стороны села Землянка Харьковской области. Об этом сообщил один из интернет-каналов.
Пограничники вступили в бой, который длился порядка 20 минут. В итоге неприятельские диверсанты понесли потери, им пришлось отступить на свою территорию.