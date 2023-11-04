Российские путешественники оказались заблокированными на китайской таможне

Свыше ста российских путешественников не могут попасть из Китая в Благовещенск на фоне сложной гидрологической ситуации на реке Амур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития Приамурья.

Уточняется, что туристы находятся на пункте пропуска Хэйхэ.

Отмечается, что вопрос возвращения граждан РФ решается правительством Амурской области вместе с китайскими коллегами в приграничном городе.

Добавляется, что туристам рекомендовано сохранять связь с туроператорами. А также соблюдать очередь на посадку. Их планируется перевезти на одном судне на воздушной подушке. Кроме того, завтра выйдет из ремонта в рейс еще одно судно.

Подчеркивается, что при необходимости граждане РФ будут размещены в отелях и гостиницах Хэйхэ.