Девять ранены, 85-летняя женщина погибла после массовой атаки БПЛА на Курск

В результате массового налёта беспилотных летательных аппаратов на город Курск пострадали девять человек. Среди них есть один погибший — 85-летняя женщина. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Телеграм-канале администрации региона.

По информации, предоставленной в СМИ, в жилом доме на Заводской улице после атаки беспилотника были повреждены этажи с восьмого по девятый.

В результате инцидента пострадали пять этажей многоквартирного здания на Орловской улице и один этаж на Веспремской, а также три частных дома на окраине Курска. В настоящее время на месте работают экстренные службы, пытаясь потушить все возгорания после вражеской атаки

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали станцию скорой помощи в Курске, горят автомобили.