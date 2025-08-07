Минобороны сообщило об ударе по железнодорожному узлу под Днепропетровском

Российские войска нанесли сильный удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Такое сообщение появилось в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Военные заявили, что в предыдущие сутки ВСУ подверглись мощным ударам со стороны ВС РФ.

«Нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс», — указали они.

В Минобороны добавили, что помимо этого ударам подверглись пункты управления и места хранения беспилотников, а также пункты, где дислоцируются украинские военнослужащие и иностранные наемники. Удары по всем этим местам наносились с помощью ракет, БПЛА, авиации и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российская ПВО на протяжении одного дня сбила в Смоленской области три вражеских беспилотника. При этом в регионе удалось обойтись без разрушений и без пострадавших.