Минобороны сообщило об ударе по железнодорожному узлу под Днепропетровском
Минобороны: нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области
Фото: [pxhere.com]
Российские войска нанесли сильный удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области. Такое сообщение появилось в телеграм-канале Министерства обороны РФ.
Военные заявили, что в предыдущие сутки ВСУ подверглись мощным ударам со стороны ВС РФ.
«Нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбасс», — указали они.
В Минобороны добавили, что помимо этого ударам подверглись пункты управления и места хранения беспилотников, а также пункты, где дислоцируются украинские военнослужащие и иностранные наемники. Удары по всем этим местам наносились с помощью ракет, БПЛА, авиации и артиллерии.
Ранее сообщалось, что российская ПВО на протяжении одного дня сбила в Смоленской области три вражеских беспилотника. При этом в регионе удалось обойтись без разрушений и без пострадавших.