Российские ПВО за ночь сбили над Крымом девять беспилотников

Все они были уничтожены на востоке полуострова.

Системы противовоздушной обороны, базирующиеся в Крыму, уничтожили в воздухе 9 дронов. Еще 19 беспилотных летательных аппаратов были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил глава Республики Крым Владимир Аксенов в своем микроблоге.

«Пострадавших нет. Благодарю наших военнослужащих за службу!», - написал он.

Аксенов добавил, что таких успехов удалось добиться благодаря очень четкой и слаженной работе военных.