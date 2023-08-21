Российские ракетчики точным ударом уничтожили три вагона с боеприпасами

Воздушный налет был совершен на разгрузочную станцию Межевая, которая находится на Авдеевском направлении.

Об этом рассказал представитель министерства обороны Вадим Астафьев. Он возглавляет пресс-центр группировки «Юг».

«Ракетными подразделениями южной группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. В итоге было уничтожено три вагона с различными боеприпасами, а также порядка десяти грузовых транспортных средств, в которые выгружались эти боеприпасы. На этой же станции погибло большое количество живой силы противника.