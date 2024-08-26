На территории Полтавы взлетел на воздух один из объектов, принадлежащих украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Лебедев, представитель пророссийского подполья.

По утверждению подпольщика, пораженный воздушным ударом объект использовался для распределения подразделений и проведения ротаций украинских войск.

«Ротации у бандеровцев не будет еще долго», — высказал свое мнение Лебедев.

До этого подполье сообщило, что на Украине в одном из распределительных центров было выявлено порядка десятка больных ВИЧ и гепатитом. Работники военкоматов призывают в порядке мобилизации всех подряд, превращая медкомиссии в пятиминутную формальность. Это неизбежно сказывается на качестве контингента в армии.