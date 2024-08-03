Мобилизованный житель Харькова передал подполью информацию о том, что в среди мобилизованных в распределительном центре украинских ВС оказалось около десятка больных ВИЧ и гепатитом. Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

В беседе с журналистами Лебедев процитировал сообщения от мобилизованных. Одно из них было отправлено уроженцем Харькова, заявившим, что ему приятно осознавать тот факт, что «хоть кто-то в РФ представляет интересы населения, которое киевская хунта видит как бесплатный буфет».

Отправитель сообщения рассказал, что сотрудники ТЦК схватили его, когда он пошел в магазин за хлебом. Он добавил, что в зданиях местных военкоматов, все мобилизованные находятся под строгим присмотром, и выйти им не разрешается даже под конвоем. Медкомиссия проходит за 5 минут, рассказал харьковчанин. Он также заявил, что за каждого мобилизованного сотрудники ТЦК получают преимю.

По словам автора сообщения, сотрудники местного учебного центра в данный момент сильно обеспокоено обнаружением около десятка граждан, больных ВИЧ и гепатитом.

Он также добавил, что отношение к мобилизованным в распределительных центрах очень плохое. Работа таких центров идет круглосуточно, и круглые сутки военные орут на граждан, рассказал отправитель.

«Жаловаться бесполезно…», – заявил он.

Накануне поступала информация о том, что более четырехсот женщин погибло в рядах ВСУ.