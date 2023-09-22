Российские ракеты поразили склады танкового предприятия в Харькове

О результатах этого удара рассказало городское пророссийское подполье. По его утверждению, после прилета ракет над складами поднялись высокие столбы черного дыма. Это означает, что на месте поражения целей вспыхнул пожар. Всего было отмечено 6 взрывов.

«Третий из них был с большим выхлопом пламени, и, по свидетельству харьковчан, было облако дыма вместе с искрами», - заявил Сергей Лебедев, координатор подполья.

Его слова привели РИА Новости. До удара было замечено, что склады пополнились свежевыпущенной техникой с предприятия. В том же месте находятся складские помещения, принадлежащие заводу имени Фрунзе, который также относится к оборонной промышленности. Его склады также пострадали от удара.