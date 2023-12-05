Российские разведчики обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Они засекли момент погрузки и выгрузки снарядов на объекте, после чего передали его координаты артиллеристам.

Данный эпизод произошел на купянском направлении. Там бойцы разведывательного подразделения группировки «Запад» сумели добиться успеха. Об этом сообщило ТАСС.

«Работаем постоянно в соответствии с одним из основных принципов разведки - непрерывностью. В этот раз с помощью средств аэроразведки был выявлен склад боеприпасов ВСУ», - сообщил журналистам командир разведывательного взвода.

Сразу после этого координаты были направлены экипажу самоходной минометной установки 2С4 «Тюльпан». Минометчики четко отработали по указанным данным и уничтожили склад. Это было подтверждено благодаря контролю беспилотников. Они подтвердили ликвидацию объекта.