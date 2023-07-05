Российские самоходчики уничтожили украинский командный пункт на Краснолиманском направлении

Для его поражения использовались высокоточные боеприпасы «Краснополь». Благодаря этому орудия очень быстро и эффективно ликвидировали намеченную им цель.

Удар по противнику наносился несколькими самоходными гаубицами «Мста-С» с орудиями калибра 152 миллиметра. Они быстро заняли позиции для открытия огня, очень оперативно отстрелялись и покинули передовую.

«Выскакиваем из микронорки , отрабатываем цель, буквально минуту-полторы отбиваемся – и уже опять в микронорку», - рассказал о выполненной задаче наводчик одного из орудий.

Этот рассказ привели РИА Новости. Огонь самоходок корректировался беспилотником «Орлан». В итоге был уничтожен командный пункт ВСУ и техника неприятеля. Стрельба велась высокоточными снарядами «Краснополь», которые имеют в своем составе полуактивную лазерную головку самонаведения. Уже во время полета они могут наводиться на цель, благодаря отраженному от нее лазерному лучу. Траектория полета снаряда может корректироваться специальными аэродинамическими рулями. Дальность полета «Краснополя» достигает 25 километров.