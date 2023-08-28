Российские штурмовики разгромили роту ВСУ и захватили украинский опорный пункт

Об этом сообщил Ярослав Якимкин, офицер из пресс-центра данной группировки. Он рассказал о том, что на этом направлении части ВС РФ продолжают вести наступательные действия.

«В ходе боя овладели опорным пунктом, разгромив до роты противника, и уничтожили две боевые бронированные машины «Козак», - заявил он.

Его слова приведены в микроблоге министерства обороны РФ. Вдобавок ко всему, бойцы сумели отразить 9 вражеских контратак. Каждая из них была предпринята усиленным пехотным взводом при поддержке танков и артиллерии.