Гвардейцы-мотострелки 58-й общевойсковой армии Южного военного продолжают активные штурмовые действия в населенном пункте Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные закрепились в одном из ключевых зданий населенного пункта. Командование корректирует действия штурмовиков с помощью беспилотников.

В ведомстве отмечают, что штурмовые действия проводятся после мощной артиллерийской подготовки.

ВС РФ начали активные действия в районе Работино еще на прошлой неделе, заняв опорные пункты на окраине стратегически важного населенного пункта.

Сегодня главком ВСУ Александр Сырский признался в больших проблемах украинской армии на Запорожском и Авдеевском направлениях.