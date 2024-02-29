Российские штурмовики закрепились в ключевом здании в Работино
Фото: [Министерство обороны РФ]
Гвардейцы-мотострелки 58-й общевойсковой армии Южного военного продолжают активные штурмовые действия в населенном пункте Работино в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные закрепились в одном из ключевых зданий населенного пункта. Командование корректирует действия штурмовиков с помощью беспилотников.
В ведомстве отмечают, что штурмовые действия проводятся после мощной артиллерийской подготовки.
ВС РФ начали активные действия в районе Работино еще на прошлой неделе, заняв опорные пункты на окраине стратегически важного населенного пункта.
Сегодня главком ВСУ Александр Сырский признался в больших проблемах украинской армии на Запорожском и Авдеевском направлениях.