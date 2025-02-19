Российские силовики начали проводить обыски у сторонников экс-депутата Пономарева

В РФ начали проводить обыски у соратников бывшего депутат Госдумы Ильи Пономарева*. Об этом сообщило РИА Новости.

Пономарева обвиняют в создании террористической организации, а также в попытке насильственного захвата власти в стране. В его отношении было возбуждено уголовное дело. После этого правоохранители начали проводить обыски у соратников экс-депутата.

«В девяти регионах РФ проходят обыски у соратников скрывающегося за границей бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева», — указали журналистам силовики.

Ранее появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении вице-губернатора Ростовской области Рачаловского. Его считают виновным в превышении должностных полномочий в рамках реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства. Самого Рачаловского задержали. Следствие утверждает, что чиновник выдавал субсидии организациям, которые находились ан грани банкротства. Тем самым бюджету был нанесен большой ущерб.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России