Против замгубернатора Ростовской области Рачаловского возбудили уголовное дело

В Ростовской области задержан заместитель губернатора, министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, сообщил ТАСС. Против него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в рамках реализации государственной программы по развитию сельского хозяйства.

Следствие установило, что Рачаловский дал указание оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов, несмотря на сложное финансовое состояние получающих их предприятий. В результате этих действий несколько компаний обанкротились, ущерб бюджету региона составил 155,2 млн руб.

В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего вице-губернатора Виктора Гончарова, который также связан с делом Рачаловского.

Рачаловский начал свою карьеру в качестве главного агронома совхоза «Октябрьский». Затем он работал директором акционерного общества «Октябрьское» и заместителем главы администрации Аксайского района. В 2014 году его назначили министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, а в 2023 году — заместителем губернатора.

Это задержание стало не первым в Ростовской области. В ноябре прошлого года был задержан заместитель губернатора — министр транспорта Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко. Кушнарев был обвинен в получении взятки в размере 27 млн руб. и незаконном хранении оружия.

В начале февраля в Ростовской области задержали министра финансов региона Лилию Федотову. Она обвиняется в превышении должностных полномочий.

Стоит отметить, что в начале ноября 2024 года произошла смена губернатора в Ростовской области. На место Василия Голубева был назначен Юрий Слюсарь в качестве врио главы региона. Ранее он занимал пост главы Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее сообщалось, что в ХМАО задержали бывшего первого заместителя губернатора региона, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.