Российские силовики назвали полностью безопасным проезд в Крым через Запорожскую область
Фото: [© Константин Михальчевский/РИА Новости]
Знакомый с ситуацией человек заверил, что власти полностью контролируют всю обстановку в новых российских регионах.
Свидетельство одного из представителей силовых структур привели РИА Новости.
«В настоящее время дорога, ведущая в направлении Крыма по территории Запорожской области, безопасна», - уверил журналистов источник этих данных.
Он добавил, что все профильные ведомства держат текущую обстановку на своем контроле.