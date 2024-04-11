Российские силовики пресекли попытку высадки диверсантов на Тендровской косе

Десант ВСУ пытался высадиться в Херсонской области. Эта вылазка была отбита с потерями для неприятеля, об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ. Их заявление привел ТАСС в своем телеграм-канале.

Высадка диверсантов, которая производилась на Тендровской косе, была пресечена. При их выходе на берег завязался бой, в итоге все десантники были уничтожены, а один из них попал в плен. По его заявлению, вся операция была подготовлена при прямом участии британцев. Английские военные готовили диверсантов в подготовке акций на российской территории.

Ранее появилось сообщение об уничтожении крупнейшей электростанции в Киевской области. В результате ракетного удара оказалась полностью разрушена Трипольская ТЭС, которая снабжала электроэнергией не только этот регион, но еще и Житомирскую и Черкасскую области.