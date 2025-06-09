Российские силы ПВО сбили 49 дронов за ночь

В ночь на 9 июня российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Как заявили в Министерстве обороны РФ, в общей сложности было ликвидировано и перехвачено 49 дронов самолетного типа, запущенных с территории Украины.

В оборонном ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Курской и Нижегородской областями — по 13 в каждом регионе. Над Воронежской и Орловской областями уничтожено по девять беспилотников. Кроме того, по два аппарата сбили над Брянской областью и Чувашской Республикой и еще один — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что россиян начали штрафовать за публикацию прилетов дронов.