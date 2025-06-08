Россиян начали штрафовать за публикацию прилетов дронов

В 14 регионах РФ сотрудники правоохранительных органов начали привлекать жителей за публикацию в СМИ и соцсетях моментов прилетов БПЛА противника и последствия подобных атак, сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, количество регионов с подобными правилами ужесточения за публикации БПЛА возрастало постепенно. Так, на прошлой неделе к ответственности начали привлекать жителей Калмыкии и Тверской области. Штрафы преимущественно выписывают пользователям соцсетей и журналистам. В правительстве Калужской области проинформировали, что уже было выписано 42 протокола. Три протокола были составлены на основании комментариев с соцсетях.

По данным издания, размер штрафа может достигать 200 тыс. руб. Минимальная сумма — 3 тыс. руб. При выборе размера учитывается, сколько раз человек проигнорировал запрет на публикации. Сумма штрафа также меняется в зависимости от региона, в котором гражданина привлекают к ответственности.

«Анализируются аккаунты в медиа и соцсетях, выявляются нарушения и готовится информация для управления. Не имеет значения, кто снял и выложил в публичный доступ, потому что последствия ударов — это критически важная информация для организаторов нападения. По ним они оценивают не только результат своей работы, но и планируют будущие атаки»,— рассказал заместитель руководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

В пресс-службе регионального правительства Тульской области корреспонденту «ъ» сообщили, что на данный момент в регионе штраф был составлен единожды. В некоторых другие регионах пока штрафы не были никому введены, однако такое право за властью сохранено.

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