Владимир Зеленский дал указание украинским производителям оружия и военной техники значительно нарастить выпуск всех типов дронов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский обратился к представителям оборонной отрасли с призывом сделать текущий год рекордным по производству дронов, что послужит укреплению оборонительных возможностей страны.

Также он подчеркивает необходимость увеличения объемов производства украинских ракет, артиллерийских снарядов и бронетехники.

По его словам, для Украины приоритетом остается пополнение складов оружия и арсеналов, что играет ключевую роль для достижения независимости страны.

Глава государства выразил благодарность подразделениям ВСУ за успешные удары по российским военным и логистическим объектам, призывая к дальнейшим «значимым достижениям». Зеленский также отметил, что работа по увеличению заказов на дроны уже начата.

Ранее сообщалось, что лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о «способностях» исцелять людей.