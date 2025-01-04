Российские силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских БПЛА

В ночь на 4 января российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 16 беспилотных летательных аппаратов в различных регионах РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Как уточняется в сообщении ведомства, из этого числа десять дронов были сбиты в Брянской области, три — в Смоленской, а по одному — в Белгородской, Псковской и Ленинградской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что в результате атак беспилотников никто не пострадал, и разрушений не произошло. Аналогичную информацию предоставил и глава Смоленской области Василий Анохин, который также сообщил о том, что в их регионе не было пострадавших и повреждений.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник был обнаружен в ночь на субботу, 4 января, в районе Лужской губы Финского залива.