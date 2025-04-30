Российские силы ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника

В ночь на 30 апреля российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 34 украинских летательных аппарата над собственной территорией. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

ВСУ на протяжении всей ночи пытались наносить террористические удары по объектам на территории РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в микроблоге.

Над Курской областью удалось перехватить 15 БПЛА противника. Еще восемь сбили над Брянской областью. Над территорией Орловской области уничтожили семь дронов. Во Владимирской области средства РЭБ нейтрализовали три летательных аппарата, и еще один был перехвачен под Белгородом.

Утром 30 апреля угроза воздушных ударов миновала, и три российских аэропорта возобновили свою работу в стабильном графике. В авиагаванях Иванова, Нижнего Новгорода и Ярославля были сняты все ограничения на выпуск и прием воздушных судов.

За сутки до этого сообщалось, что за ночь было сбито 40 беспилотников ВСУ. Тогда больше всего их было перехвачено над Рязанской областью, а двум удалось прорваться в Московский регион.