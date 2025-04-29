Российская ПВО сбила 40 украинских БПЛА за ночь
Минобороны: силы ПВО уничтожили 40 дронов ВСУ за ночь
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В ночь с 28 апреля на 29 апреля дежурные силы ПВО уничтожили в общей сложности 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.
Как сообщило Министерство обороны РФ, 11 дронов ВСУ было перехвачено над территорией Рязанской области, восемь — над территорией Нижегородской области, семь — над Орловской областью, по четыре — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, по два дрона — над Московским регионом и Белгородской областью, по одному беспилотнику — над Калужской и Брянской областями.
Ранее в Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов.