Российские специалисты получили образцы новых украинских дронов

В распоряжение российских военных попали редкие виды БПЛА и новое оборудование к ним, рассказал РИА Новости специалист подразделения по борьбе с беспилотниками.

В частности, в руках специалистов оказалось приспособление, позволяющее дрону нести сразу четыре снаряда.

Ценные образцы инженерам передали бойцы гвардейского мотострелкового полка 1430, сражающегося на Запорожском направлении.

В настоящее время специалисты изучают доставшуюся им технику противника, чтобы разработать эффективные меры противодействия украинским дронам.

Ранее сообщалось, что российская армия начала применять в зоне СВО новые типы беспилотников, которые устойчивы к системам радиоэлектронной борьбы.