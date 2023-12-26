Пятеро бойцов из спецназа «Ахмат» под Артемовском штурмовали блиндаж противника. При этом было уничтожено двое наемников.

Командир штурмового отряда рассказал о том, как происходила атака неприятельских позиций. По его утверждению, во время проведения разведки был обнаружен недостроенный блиндаж. В нем прятались 4 украинских солдата. Это фортификационное укрепление тут же было атаковано, при этом троих неприятельских бойцов пришлось ликвидировать.

«Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был всушник», - указал военный.

Его слова привели РИА Новости. Оказалось, что из троих убитых неприятельских солдат двое были колумбийцами, и только один украинцем. Была получена надежная информация, что на этом направлении базируется целый отряд из колумбийских наемников. Его численность составляет 60-70 человек.