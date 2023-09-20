Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Севастополем

При этом в обоих местах произошло возгорание травы в том месте, где упали обломки дронов.

О противодействии украинским налетам на город со стороны противовоздушной обороны рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, беспилотные летательные аппараты удалось поразить над Качей и над Верхнесадовым. При этом никто не пострадал. В Верхнесадовом вспыхнул небольшой пожар при падении, там загорелась сухая трава.

«В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава», - указал он в своем микроблоге.

Развожаев добавил, что представители аварийных служб немедленно выехали на место ЧП. Вся воздушная обстановка находится под контролем.