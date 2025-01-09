В Запорожской области был уничтожен 34-летний Джейк Уоддингтон, гражданин Великобритании, который воевал на стороне ВСУ. Об этом пишет газета Telegraph.

Согласно информации, полученной из СМИ, он провел более года в составе интернационального легиона. До того как стать наемником на Украине, он служил в британской армии, в частности, во втором батальоне королевского английского полка.

«Бывший солдат британской армии, присоединившийся к украинской борьбе против России, был убит беспилотником в южной части Запорожской области», — говорится в сообщении.

Известно, что Уоддингтон в совершенстве владел русским языком и хорошо понимал украинский.

Ранее сообщалось, что общие потери украинских войск в Курской области с начала вторжения противника 6 августа прошлого года превысили 49 тыс. военнослужащих. Об этом в сводке проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

В ходе боев на курском направлении противник понес значительные потери в технике: было уничтожено 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 БТР, 1461 боевая бронированная машина (ББМ), 1407 автомобилей и 340 орудий артиллерии.