Российские таможенники выявили наркоферму благодаря почтовому отправлению

Сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили в посылке, которая пришла в Тверь из Испании, гашишное масло. Они решили задержать мужчину, которому предназначалось это отправление.

На первый взгляд, посылка была совершенно безобидной, в ней лежали печенье и шоколад. Но внутри сладостей было спрятано три баночки с гашишным маслом. В итоге получатель посылки, 28-летний житель Твери, был задержан, когда пришел за ней в пункт выдачи. Его квартира обыскана, и правоохранителей сильно удивил результат обыска. В городской квартире одна из комнат была оборудована для выращивания конопли. В ней произрастало сразу 22 куста. В той же квартиры нашли семена конопли и порядка 400 граммов марихуаны.

Об этом рассказала сама Федеральная таможенная служба в своем микроблоге. Теперь незадачливому наркопроизводителю грозит весомый уголовный срок. Ему светит до 20 лет лишения свободы.