Российские таможенники задержали груз кокаина стоимостью в сто миллионов рублей

Партию наркотика пытались ввести в РФ из Латвии. Ее обнаружили при досмотре судна в порту Санкт-Петербурга.

В операции по обнаружению и аресту груза принимали участие сотрудники Балтийской и Северо-Западной таможен, а также оперативники Федеральной службы безопасности. Они при обыске морского судна нашли в одной из его технических полостей сразу 8 упаковок порошка. Вес каждой упаковки составлял 1 килограмм.

«Стоимость такой партии на черном рынке может составлять около 100 млн рублей», - заявили в пресс-службе Северо-западного таможенного управления.

Слова таможни привело ТАСС. По факту обнаружения такой партии кокаина правоохранителями возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.