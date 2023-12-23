ВС РФ удалось добиться успеха на территории Харьковской области, они нанесли в ней поражение частям ВСУ.

Танковые экипажи из Западной группировки войск вывели свои боевые машины Т-80БВ на закрытые позиции. Уже оттуда они открыли огонь по вскрытым разведкой укреплениям.

«По координатам, полученным от разведки и корректировщиков, экипажи уничтожили все обнаруженные цели. Выполнив боевую задачу, спешно покинули огневые позиции», - рассказали об этом представители министерства обороны.

Их слова привело ТАСС. Сами танкисты сообщили, что ежедневно выполняют по несколько таких боевых выездов. Они ведут огонь на дистанции до 10 километров, поражая как укрепленные районы, так и их отдельные фортификационные оставляющие: доты, блиндажи, землянки и так далее.