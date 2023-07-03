Российские танкисты использовали на Краснолиманском направлении новую тактику

Благодаря новой схеме они сумели поразить легкобронированную технику ВСУ, а затем уничтожить опорный пункт.

Министерство обороны рассказало о том, как подразделение танков Т-90А из Центрального военного округа сумело одержать победу. Боевые машины выдвинулись на передовую, грамотно используя складки местности. Затем они получили от разведки целеуказания, и открыли огонь, используя различные типы снарядов.

«Используя рельеф местности, танкисты выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела», - указали в ведомстве.

Об этом сообщили РИА Новости. Первой попадания получила бронемашина, ее наводчики поразили управляемым боеприпасом. Затем в дело пошли осколочные и фугасные снаряды. Уже ими был разбит опорный пункт неприятеля, множество солдат противника было ликвидировано.