Российские туристы на Маврикии пожаловались на нападения местных жителей

На Маврикии участились случаи агрессии со стороны местного населения в отношении вилл, арендуемых россиянами, что вызывает серьезные опасения за безопасность туристов и проживающих там русскоязычных граждан. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно информации канала, инцидент произошел в тихом районе острова: группа туристов из России, арендовавшая виллу в Перейбере, столкнулась с незваным гостем.

Неизвестный в маске и перчатках проник в дом ночью, пока все спали. Злоумышленник, угрожая Евгению ножом, потребовал отдать ему ценные вещи и деньги.

Испуганные россияне отдали нападавшему телефоны, часы и сумки, чтобы он покинул помещение. Однако грабитель вернулся и потребовал $1 тыс. После получения денег он снова ушел, но вскоре вернулся, жалуясь на жажду.

По словам Евгения, наркозависимый выпил три литра воды и, напоследок пригрозив расправой в случае обращения в полицию, окончательно оставил их в покое.

В настоящее время пострадавшие находятся под защитой хозяина виллы, который предоставил им охрану и заменил замки. После произошедшего инцидента многие российские туристы выражают обеспокоенность за свою безопасность и предпочитают переезжать из вилл в отели.

Ранее сообщалось, что в Анталье туристка из России получила травмы, упав со скалы во время попытки сделать селфи.