Туристка из России упала со скалы в Турции, пытаясь сделать селфи

В Анталье, Турция, туристка из России получила травмы, упав со скалы во время попытки сделать селфи. Об этом передает местный телеканал Haber.

Согласно информации, полученной из средств массовой информации, 28-летняя женщина получила травму во время туристической поездки.

К счастью, она смогла избежать серьезных последствий и отделалась лишь травмой ноги. Её подняли на носилках и доставили в больницу.

О состоянии женщины пока нет точных сведений.

Ранее сообщалось, что российские туристы, которые отдыхают на Маврикии, стали переживать из-за перемены погоды. На острове усиливается циклон, и из-за неблагоприятных погодных условий люди кинулись запасаться водой и провизией. Отдыхающие не могут покинуть курорты из-за отмены рейсов.

Также сообщалось, что акула укусила туристку из РФ на Мальдивах из-за выходки местного гида.