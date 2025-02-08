Туристка из России упала со скалы в Турции, пытаясь сделать селфи
Фото: [Медиасток.рф]
В Анталье, Турция, туристка из России получила травмы, упав со скалы во время попытки сделать селфи. Об этом передает местный телеканал Haber.
Согласно информации, полученной из средств массовой информации, 28-летняя женщина получила травму во время туристической поездки.
К счастью, она смогла избежать серьезных последствий и отделалась лишь травмой ноги. Её подняли на носилках и доставили в больницу.
О состоянии женщины пока нет точных сведений.
Ранее сообщалось, что российские туристы, которые отдыхают на Маврикии, стали переживать из-за перемены погоды. На острове усиливается циклон, и из-за неблагоприятных погодных условий люди кинулись запасаться водой и провизией. Отдыхающие не могут покинуть курорты из-за отмены рейсов.
Также сообщалось, что акула укусила туристку из РФ на Мальдивах из-за выходки местного гида.