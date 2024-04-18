Российские туристы возвращаются домой из Дубая

По информации Росавиации, граждане РФ в течение двух суток не могли покинуть самый крупный аэропорт мира, прекративший работу на фоне мощных ливней, лишь вчера вечером российские авиалинии смогли возобновить рейсы в Дубай и из него. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Отмечается, что изначально лайнеры пытались взлетать по залитым водой полосам, однако в результате рейсы пришлось массово отменять. По затопленным дорогам до терминалов не могли добраться рабочие и пилоты, а отечественные туристы вынуждены ночевать на полу и скамейках в зале ожидания без помощи от авиакомпаний и туроператоров.

По словам руководителя Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в общей сложности на отложенные рейсы не попали примерно 2,5 тыс. пассажиров.

По мнению метеоролога Татьяны Поздняковой, ЧП произошло из-за южного антициклона, то есть над Дубаем теплый воздух столкнулся с прохладным, который оставался там.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян подчеркнул, что в Дубае имеются проблемы с трансферами в аэропорты из-за подтоплений дорог, доставка туристов очень задерживается из-за поломок транспорта и перекрытия дорог.