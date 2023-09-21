Российские ударные беспилотники отбили атаку украинской штурмовой группы
Фото: [РИА Новости]
Они сумели изрядно проредить подразделение ВСУ, после чего то отошло на исходные позиции.
Такой эпизод произошел на линии фронта между селами Работино и Вербовое. О нем рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши ударные беспилотники накрыли штурмовую группу украинских боевиков, которая пыталась прорваться к нашим позициям на ореховском направлении», - рассказал он журналистам из РИА Новости.
Он добавил, что неприятель понес при этом большие потери. После этого ему пришлось отступить.