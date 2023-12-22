Российские «Ураганы» нанесли удары по скоплениям украинской бронетехники

Обстрел реактивными системами залпового огня вскрытых скоплений техники был произведен на купянском направлении. Об этом рассказали представители министерства обороны России.

«Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777», - заявил один из офицеров, который служит на батарее РСЗО «Ураган».

Его слова привели РИА Новости. Визуальный контроль за результатами артналетов производился при помощи беспилотников. Операторы БПЛА фиксировали попадания и уничтожение неприятельских боевых машин.