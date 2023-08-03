Российские вертолетчики нанесли удар по штурмовым группам украинцев под Богдановкой и Клещеевкой

Авиация произвела ракетно-бомбовый удар по противнику, нанеся ему заметный урон как в живой силе, так и в технике. Об этом заявил Вадим Астафьев, руководитель пресс-центра группировки «Юг».

«Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены бронетранспортер и БМП противника», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. Под Александро-Калиново артиллерия совершила артналет на части 22-й механизированной украинской бригады. В результате были уничтожены две установки «Град», а также грузовики, которые подвозили к РСЗО боеприпасы. Помимо этого удалось ликвидировать три 120-миллиметровых миномета и одно орудие «Мста-Б».