Российские вертолетчики нанесли успешный удар по опорным пунктам ВСУ
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Ударные вертолеты Ми-35 подошли к противнику на предельно малой высоты и с кабрирования выпустили по нему ракеты.
Министерство обороны распространило видеоролик, на котором заснят удар вертолетной группы по вражеским опорным пунктам. В состав этой боевой группы входили ударные вертолеты Ми-35, а также машина поисково-спасательного обеспечения Ми-8.
«По докладу разведки цели были успешно поражены. После выполнения боевого задания вся группа вернулась на аэродром базирования», - указано в сообщении, которое прикреплено к видео.
Вертолетчикам удалось уничтожить неприятельские укрепления. Это произошло на участке фронта Сватово-Кременная.