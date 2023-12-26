Российские вертолетчики разгромили скопление украинской техники на сватово-кременном направлении

Ударная группа из трех боевых машин вылетела к передовой, нанесла успешный удар и без потерь вернулась на свой аэродром.

В вылете приняли участие три вертолета: ударный Ми-28, прикрывающий Ка-52 и Ми-8, который должен был обеспечивать при необходимости поисковые и спасательные работы. Об этом сообщили представители министерства обороны. Их рассказ привело ТАСС.

«В результате выполнения боевой задачи ударный Ми-28 применил авиационные средства поражения по технике противника», - указали они.

Вслед за этим Ка-52 подтвердил уничтожение бронетехники неприятеля. При совершении боевого разворота в соседней лесополосе были обнаружены солдаты противника. Вертолеты перед уходом на свою базу обстреляли их из стрелкового оружия, и только потом двинулись на аэродром. Боевая задача, поставленная перед пилотами, была выполнена.